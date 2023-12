Gli Aristogatti | un capolavoro di leggerezza Lo rivedrò anche oggi per il suo anniversario

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) “Prima di tutto deve acquistare fiducia in sé stesso, cercando di nuotare senza aiuto”, dice Guendalina rivolta a Romeo, che le risponde, “Macché nuotare! Sto a cerca’ de arriva’ salvo alla terra!”. Guendalina è una delle due oche inglesi che, mentre stanno facendo un tour della Francia, incontrano Romeo, il gatto randagio di origine romana che trova Duchessa e i suoi gattini bloccati in campagna, e li aiuta. Gli, distribuito negli Stati Uniti l’11 dicembre 1970, è il ventesimo Classico Disney, l’ultimo progetto cinematografico approvato da Walt Disney e il primo prodotto dopo la sua morte. L’ennesimo, animato. Che ruota soprattutto intorno a loro, degli animali. Dei gatti, il cui unico torto è quello di avere a che fare con alcuni umani. Uno, in particolare. Edgar, il maggiordomo della casa nella quale vivono, beatamente. La ...