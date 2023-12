Gli anziani e lo SPID | 2° appuntamento del corso gratuito “Come usare lo SPID”

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Caserta. Giovedì 14 dicembre 2023 a Caserta parte il secondodello” per imparare ad utilizzare loper l’accesso virtuale ai pubblici uffici. Il, pratico ed aperto a tutti, si terrà presso la sede dell’ADA (Associazione per i diritti degli) di Caserta in Via Renella 58 dalle 10 alle 13. I partecipanti potranno esercitarsi direttamente sui computers con l’aiuto di un relatore e due tutor. Ilfa parte delle iniziative previste dal progetto “Glie lo”, finanziato dall’ADA nazionale con i fondi del 5X 1000, e prevede uno sportello di ascolto ed aiuto agli ...