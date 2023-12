Gli antiabortisti festeggiano | da quando la destra è al governo | la legge 194 è sotto attacco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ne sono state raccolte oltre centomila,ne bastavano la metà. Si parla della raccolta di firme denominata Un cuore che batte – petizione presentata dal VI Municipio di Roma guidato da Nicola Franco di Fratelli d’Italia. Iniziativa sostenuta dall’associazione “Ora et labora in difesa della vita” insieme ad altre 14 associazioni – tra i quali Pro Life & Famiglia onlus – per introdurre nell’articolo 14 della194 il comma 1-bis, una prassi che Amnesty International ha definito paragonabile a una tortura: tramite esami strumentali, obbligare le donne a vedere il feto che portano in grembo e ascoltare il suo battito cardiaco onde dissuaderle. Il Texas dal 2021 ha unasull’aborto, la heartbeat bill, che si basa su una singolare premessa contestata da molti esperti medici: “Una volta che l’ecografia rivela un’attività ...