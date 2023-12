Giustizia | Crosetto | ' il 19 in Aula con nuovi elementi già portati in Procura' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Io il 19 sarò ina parlare di nuovo di giustizia, per quanto lo trovi un po' anomalo lo faccio ben volentieri", anche perché "io non ho paura del Parlamento". Oltretutto "le mie dichiarazioni non mi sembravano nulla di nuovo e nulla di rivoluzionario. Ho spiegato alla Camera quanto alcune frasi pubbliche dette ai convegni" di magistrati "mi preoccupano non per questo governo, ma perché le democrazie si reggono su un equilibrio tra poteri e l'equilibrio tra poteri ha bisogno di regole e paletti, che valgono per l'esecutivo, per il legislativo e per il sistema giudiziario, perché ritengo che l'autonomia del sistema giudiziario sia un fattore fondamentale della Costituzione quando è associata a una consapevolezza del ruolo". Lo dice il ministro della Difesa Guidoospite del Forum Adnkronos, ritornando sulle sue ...