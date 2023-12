Giulia Cecchettin | la sorella Elena sui social | Un mese senza te | mi manchi

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Un. E’ l’11 novembre quando viene denunciata la scomparsa della 22enne. Il suo corpo viene ritrovato una settimana dopo maè già morta dal giorno della scomparsa, uccisa a coltellate dall’ex fidanzato Filippo Turetta, ora in carcere a Verona. Ed è laa ricordare questo giorno con una foto pubblicata sul suo profilo, accompagnata dalla dedica: “Unte, mitanto”.

La famiglia Cecchettin ha anche ricevuto minacce e insulti sul web ... L’uomo e la sua famiglia hanno intenzione di non far cadere nel dimenticatoio quanto accaduto a Giulia. “Ora devo riprendere un ...

Vigonovo. Gino Cecchettin fa visita in Municipio per ringraziare la comunità. Il sindaco: «Continueremo ad appoggiarlo»

VIGONOVO (VENEZIA) - Gino Cecchettin ha fatto una breve visita in Municipio stamane a Vigonovo per esprimere la sua gratitudine verso chi l'ha aiutato in quest'ultimo drammatico mese ...