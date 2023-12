“Giù le mani dall’ex Civis” | l’appello di Daniele Silvestri e colleghi Tajani rassicura | “E’ solo un trasloco”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il grido di allarme è inequivocabile: Officina Pasolini a Roma rischia di scomparire. Ad averlo lanciato sono stati gli studenti dell’hub centrale, un laboratorio di alta formazione artistica del teatro, della canzone e del multimediale. Una realtà che ha visto la luce nel 2014 grazie all’intuizione della Regione Lazio a guida Nicola Zingaretti e ai fondi della Comunità europea. Nei locali dell’hub aule, posti letto e il teatro “Eduardo De Filippo”. Uno dei tanti cuori pulsanti culturali della capitale che trova casa nell’Ex, di fronte al Ministero degli Esteri. Proprio dal dicastero è arrivato l’aut aut: la Farnesina, proprietaria degli stabili, pretende di rientrarne in possesso per trasformarli in foresterie per i funzionari e parcheggi. In molti, tra docenti e artisti, sono scesi in campo per tentare di bloccare la procedura. In prima fila anche ...