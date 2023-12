Girona | 6 punti in più del Leicester dopo 16 partite | Savio e Dovbyk come Mahrez | Giroud e Dzeko?

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 dicembre 2023)sediciilha seiin più del2015-16 a parità di gare giocate. L’incredibile capolista di Liga, battendo il Barcellona in trasferta, si è presa la vetta della classifica e soprattutto ha dato legittimità a sogni e ambizioni. La corsa è sul Real Madrid, ma il paragone con la leggendaria squadra di Ranieri è inevitabile. Sognare si può a sette anni dal miracolo in Premier League, undici dal Montpellier in Ligue 1, quattordici dal Wolfsburg in Bundesliga, trentotto da quello dell’Hellas Verona in Serie A. La Spagna, dominata da Madrid e Barcellona, si candida ad una nuova favola sportiva, che spesso e volentieri lancia nel calcio europeo stelle che fino a pochi anni prima erano perfetti conosciuti. In Germania in pochi avevano sentito parlare di Edin ...