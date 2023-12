Giornata della montagna | gli effetti record del cambiamento climatico nel report di Legambiente

Leggi su iodonna

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ghiacciai in ritirata, aumento dei laghi glaciali e tanti, troppi eventi di istabilità in quota. La situazione delle nostre montagne a fine 2023 è molto preoccupante. A mettere in fila dati e numeri èche, insieme al Comitato Glaciologico italiano, presenta oggi in occasioneinternazionaleil IVfinale “Carovana dei ghiacciai 2023” e, in anteprima l’omonimo documentario realizzato dal videomaker David Fricano per. ...