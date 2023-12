Gino Cecchettin ringrazia Zaia e Valditara | “Vorrei aprire una fondazione per Giulia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023), ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove, hato Lucae il ministro dell’Istruzione, Giuseppe, per aver indicato alle scuole di ascoltare il discorso fatto durante il funerale della figlia. “Ho in mente diunaper mia figlia” ha detto. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.