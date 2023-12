Gino Cecchettin da Fazio | “Mi sono chiesto anche io se avessi sbagliato Ora le battaglie femministe di mia figlia Elena sono anche le mie”

Leggi su tpi

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Durante la puntata di Che Tempo Che Fa Fabio,è stato ospite di Fabio. «Il discorso è nato da un profondo dolore. Ho una mente razionale e ho cercato di capire doveio e dare un aiuto a chi ancora ha la possibilità di salvarsi. Questa mia metodologia, che pratico nel quotidiano, mi ha permesso di analizzare le cause che hanno portato a non avere più Giulia con me», ha detto il padre della 22enne uccisa da Filippo Turetta. Il padre della giovane Giulia ha pronunciato durante i funerali dellaun discorso molto forte contro la violenza sulle donne, nella speranza «che la sua morte sia la spinta per cambiare». E ha aggiunto: «Noi per primi dovremmo dimostrare di essere agenti di cambiamento contro la violenza di genere. Parliamo agli altri ...