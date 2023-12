Gino Cecchettin da Fabio Fazio | “Dite Ti Amo alle vostre compagne”

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il padre di Giulia in tv “L’odio non serve a nulla voglio essere come lei” la Repubblica, di Rosario Di Raimondo, pag. 21 «Io voglio amare, non voglio odiare. Mi trovo senza una moglie, senza una figlia ma con una possibilità, quella di gridare che dobbiamo fare tutti qualcosa». L’urlo gentile di, il papà di Giulia, serve a scandire che la violenza sulle donne, in ogni sua forma, «è un problema molto serio che va risolto. Vorrei dire una cosa ai maschi:“ti amo”, non “ti voglio bene”.lo,lo spesso. Fatelo in questo momento». Un nastro rosso appuntato sulla giacca, le mani giunte per dire «grazie» al pubblico:torna a parlare in pubblico da...