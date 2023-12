Gino Cecchettin a Fabio Fazio | “Ho cercato di capire dove avessi sbagliato Ora voglio aiutare chi può salvarsi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) “Hodi astrarmi dal mero dolore per cercare di, per prima cosa, cosaio, e poi per cercare di dare aiuto a chi ancora può. Hodile cause che mi hanno fatto vivere questa tremenda avventura, e una possibile soluzione ammesso ci sia. Mi trovo a combattere mio malgrado una battaglia: una battaglia di cui io stesso non ero a conoscenza prima”. Lo ha detto, padre di Giulia, uccisa un mese fa dal fidanzato Filippo Turetta, ospite dia Che tempo che fa. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.