Gino Cecchettin a “Che Tempo Che fa” | “Combatto una battaglia che ignoravo”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 11 dicembre 2023) La puntata è andata in onda ieri sera Tra gli ospiti della puntata del 10 dicembre 2023 di CheChe Fa c’è stato, padre di Giulia. “Il discorso fatto al funerale di Giulia è nato da un profondo dolore nel cercare di capire quali siano le cause che mi hanno fatto vivere questa tremenda avventura. Il patriarcato significa che c’è un concetto di possesso e forse è quello il cuore della faccenda: la donna vista come proprietà di qualcuno. Utilizziamo oggi espressioni come ‘la mia donna’. Sembra innocua, ma non è così. Anche nel quotidiano dobbiamo iniziare a cambiare il modo di intraprendere una visione della società“. Poiha parato del suo nuovo impegno. “Io sono qui perché mi trovo mio malgrado a combattere unadi cui prima nemmeno ero a ...