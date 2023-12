Gino Cecchetin a Che Tempo Che Fa | “Mi sono chiesto dove ho sbagliato Non voglio odiare | ma amare”

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione, il padre di Giulia – la ragazza uccisa il 10 novembre dal fidanzato Filippo Turetta -, è stato ospite da Fabio Fazio a Cheche Fa sul Nove. Dopo il funerale, trasmesso in diretta su Canale 5 – che ha visto migliaia di persone raccogliersi nella piazza di fronte alla chiesa di Padova –Cecchettin ha condiviso con il pubblico il dolore per la perdita della figlia Giulia e il processo di cambiamento che ha innescato in lui e nella sua famiglia. All’ingresso in studio il padre di Giulia è stato accolto da un lungo applauso ...