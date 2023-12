Gigi Lentini è tornato | Galliani ha scelto l' ex Toro | Milan e Cosenza come talent scout del Monza

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Di etichette - principalmente positive - ane hanno appiccicate tante sulla carena numero 7 . Un prodigio di cemento armato, in grado di rompere il muro dei record. Già, perché quando ilse lo assicurò dal Torino, spese una cifra mai scucita prima per un giocatore: 18,5 miliardi di lire. Un prezzo quasi irrisorio per il calcio di oggi, ma non negli anni '90, quando anche solo...