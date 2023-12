Gianni Morandi compie gli anni e mostra la foto della sua mano senza fasciatura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Lo abbiamo visto in grande forma sul palco di X Factor edizione 2023 impegnato in un duetto con Francesca Michielin e in un medley: oggi 11 dicembregli, 79 portati da Dio. “Oggi sono 7.9, c’è ancora il 7 davanti!”, ha scritto su Instagram in un post che ha fatto il pieno di like e commenti di auguri, da Orietta Berti a Diodato. Efinalmente la sua, guarita dopo l’incidente del 2021 quando, bruciando delle sterpaglie, il cantante si ustionò. Ricoverato a lungo in ospedale, il percorso di guarigione si è concluso. Lo scorso primo novembre e dopo due mesi di associal,era tornato su Instagram con unascattata alla partita Bologna-Sassuolo ...