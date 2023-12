Già avviati i lavori per Samsung Galaxy S23 sull’aggiornamento One UI 6 1

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Buone notizie oggi per gli utenti in possesso di unS23, considerando il fatto che le indicazioni di questa mattina confermano a conti fatti quello che vi abbiamo riportato nel fine settimana. Focuscon One UI 6.1 ed in particolare sul fatto che il top di gamma 2023 per forza di cose potrà godere di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista. Non ci sono ancora tempistiche ufficiali, ma è chiaro che con questo modello si stiano bruciando le tappe per testare nel più breve tempo possibile il firmware sul campo. Solo in questo modo, infatti, ci sarà il “via libera” anche per altri dispositivi. Pronti allo start iper ilS23 in vista del nuovo aggiornamento con One UI 6.1 Dunque, sarebbe già dietro l’angolo la scolta ...