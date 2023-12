GF | Varrese e il suo bruttissimo attacco a Beatrice VIDEO | “Fai bene ad abbassare lo sguardo | tienilo basso Manie di…”

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Nella casa del Grande Fratello c’è stata ancora una volta una brutta scena e questa volta il protagonista negativo è stato Massimilianoche ha attaccato duramenteLuzzi, mentre stava cucinando, con ilche sta diventando virale sui social. Di seguito ecco le sue parole: “di protagonismo assolute hai proprio, come mai, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF,su): “Uno come me lo ama. Sono il suo tipo, per questo mi odia, perché…” Il web lo sbeffeggia GF,parole gravi contro: “Raggira i ragazzi innocenti di 20 anni. Odia la figura maschile e ha la bile che…” GF, il ballo tra ...