GF | Sara Ricci contro Beatrice Luzzi | marito e figli | caduta di stile!

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 11 dicembre 2023)si è svegliata e sta facendo non pochi danni! Nelle ultime ore la concorrente del Grande Fratello ha attaccato pesantementecon una vera e propriadi stile. L'attrice ha confidato ai compagni che quando è arrivata in Casa, durante una notte senza microfoni,le avrebbe riferito delle cose terrificanti su tutti, "cose che io non proferirò perché non mi va di mettere zizzania, per farmi stare dalla sua parte". A Rosanna Fratello ha confidato: "Vogliono far passare che lei è una donna col senso dell'humor, io non vedo senso dell'humor. La sua è furbizia che è fine a se stessa. Nella sua vita non esprime femminismo neanche un po'". Fin qui parole tutto sommato 'accettabili' per un reality show come il Grande Fratello centrato sulle dinamiche, ma ...