Gesto dell’ex presidente fa discutere | non mancano le polemiche FOTO

Leggi su notizie

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ilda parte, nei confronti degli elettori, sta facendo decisamente: ovviamente nonleSe il suo obiettivo era quello di far parlare di sé allora ci è riuscita alla grande. Anche se, bisogna precisare, lo ha fatto con poco stile. Anzi, pochissimo. Da qualche settimana l’Argentina ha un nuovo: si tratta di Javier Milei che si è fatto conoscere per alcune sue uscite di scena che hanno fatto moltola carta stampa. Anche i social network visto che il nuovo numero uno del Paese sudamericano è stato etichettato come un personaggio “simpatico” per via di alcune sue gag. Cristine Fernandez de Kirchner (Ansa) Notizie.comPrima di lui, però, il posto era occupato dalla ...