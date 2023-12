Generazione silenziosa | chi sono i giovani giapponesi terrorizzati dal telefono

Leggi su cultweb

(Di lunedì 11 dicembre 2023) In Giappone laè quella fascia di, di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che odia le conversazioni telefoniche. E anche la sola di idea di ricevere una chiamata e di rispondere, provoca in loro un’ansia difficilmente gestibile. Il fenomeno, che si chiama muon-sedai, è molto rilevante nella terra del Sol Levante. E a quanto pare dai dati raccolti da un’azienda specializzata in sondaggi, condotti tramite intelligenza artificiale, coinvolge il 70% della popolazione tra i 20 e i 30 anni appunto. Inipponici, dunque, non amano comunicare al, ma a voce e in prima persona. Se la conversazione è mediata dallo smartphone, la loro preferenza va alle app di messaggistica istantanea. Non è un caso che su treni e metropolitane, dove peraltro le telefonate ...