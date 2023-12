GEN VANNACCI | “TROPPI GAY IN TV! QUANDO ACCENDO ME LI RITROVO SEMPRE DAVANTI”

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il Fatto Quotidiano ha intervistato il generale Roberto, reduce dalle feroci polemiche politiche dopo la pubblicazione del libro “Il mondo al contrario”, diventato un bestseller. Tra i temi trattati, l’eccessiva presenza di persone omosessuali in televisione e nelle serie. Seconda la recensione del Fatto Quotidiano, il libro del generaleè “molto curato, scritto in un italiano quasi impeccabile e l’autore argomenta le sue tesi con dati e punti di vista nitidi ancorché parziali, talvolta con sagacia. Un prodotto tutt’altro che ingenuo, non pedissequo allo Zeitgeist ma a esso astutamente contiguo”. Generale, quante copie ha venduto? Circa 230mila in formato cartaceo. Si stima che circa 800mila copie girino col Pdf crackato. È diventato il liberatore delle masse oppresse dal pensiero unico, una guida morale. Cosa le dice la gente in ...