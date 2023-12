Gelateria Leffese | dove il gelato è davvero “come una volta” | nata cent’anni fa | ora esporta a Barcellona

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Leffe. Qui, alla, dire che ilviene fatto “un” non è solamente un ottimo claim commerciale: perché durante i suoi ormai 103 anni di vita, la famiglia Castelli ha sempre mantenuto fede alla propria tradizione, senza mai cedere alle facili tentazioni del progresso tecnologico. Anche oggi che al comando c’è la quarta generazione, rappresentata da Giovanni e dal fratello Bruno, nel laboratorio di via Cavalier Martinelli si seguono ancora alla lettera insegnamenti, ricette e segreti tramandati di padre in figlio. Ma non solo. “Di una” sono anche i macchinari utilizzati,i tre mantecatori Mark che risalgono agli anni ‘70 e rispetto a quelli moderni hanno diversi vantaggi, il principale dei quali è la maggiore quantità di aria ...