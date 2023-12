Gaza | Israele | “Hamas ha sottovalutato nostra rappresaglia”

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il ministro della Difesa Gallant: "Più forti perché combattiamo per difendere i nostri valori". Domani riunita Assemblea generale Onu. Idf: "Eliminato capo battaglione Shejaiya di". Sanzioni Ue a terroristi: sì di Italia, Germania e Francia a Borrell"haladi" dopo gli attacchi del 7 ottobre. Lo ha detto al

Altre News in Rete:

Scontro sul Mes e rinvio a gennaio, allarme cibo a Gaza. Le prime pagine

'Insatira e umorismo sono diventati la reazione alla tragedia e alle accuse internazionali'... DOMANI 'Asituazione sanitaria catastrofica' titola in apertura il quotidiano diretto da ...

Guterres: Onu paralizzata, ma non mi arrendo. World Food Program: nella Striscia si muore di fame - L' esercito siriano ha dichiarato che le sue difese aeree hanno abbattuto missili israeliani provenienti dalle alture del Golan RaiNews

Guerra Israele-Hamas, veto Usa su risoluzione Onu a Gaza Sky Tg24

Maersk applicherà sovraprezzo per assicurazione verso Israele

Cresce la tensione per il trasporto marittimo nel Medio Oriente: gli Houthi dello Yemen ribadiscono le minacce di attacco alle navi nello stretto di Bab-el-Mandeb e le compagnie annunciano sovrapprezz ...

Israele, Hamas annuncia: “Non liberiamo altri ostaggi”. Arriva l’ultimatum di Netanyahu

Infatti, la radio militare ha fatto sapere che l’esercito di Israele ha rimesso in libertà parte dei palestinesi che nei giorni scorsi erano stati fermati in una strada di Gaza, spogliati in mutande e ...