Gattuso vince ancora con la difesa a tre 4-2 al Lorient e porta il Marsiglia al sesto posto

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ildiha battuto 4-2 ilfuori casa, ha chiuso 4-1 il primo tempo ed era già in vantaggio di due reti dopo nove minuti. Ha schieratolaa tre. Scrive L’Equipe: I giocatori di Gennarosono sembrati così irresistibili e insaziabili durante i primi quarantacinque minuti che ci sembrava improbabile che qualcosa potesse cambiare. L’impressione generale è stata offuscata da un secondo tempo traballante ma senza conseguenze. Ilè alla quarta vittoria di fila in tutte le competizioni, in corsa per l’Europa in Ligue1 (, quattro punti dietro la zona Champions) prima della sua trasferta a Brighton giovedì, trasferta che dovrebbe consentire di assicurarsi il primonel suo gruppo ...