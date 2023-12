(Di lunedì 11 dicembre 2023) Momento di ritrovata serenità in casa Marsiglia . La formazione francese ha superato 4 - 2 il Lorient in trasferta , quarta vittoria consecutiva grazie al lavoro svolto inda Rino. ...

Altre News in Rete:

Gattuso perde la testa, Aubameyang lo imita senza pietà: risate in panchina

Momento di ritrovata serenità in casa Marsiglia . La formazione francese ha superato 4 - 2 il Lorient in trasferta , quarta vittoria consecutiva grazie al lavoro svolto in panchina da Rino. Proprio il rapporto tra l'ex tecnico del Napoli e lo spogliatoio sembra essere uno dei segreti della risalita in campionato ...

Gattuso perde la testa, Aubameyang lo imita senza pietà: risate in panchina Corriere dello Sport

Ligue 1 - Gattuso perde al debutto col Marsiglia: il Monaco vince 3-2 ed è primo in classifica Eurosport IT

Domani a caccia degli ottavi: sarebbe la 5a volta nella storia del club, i precedenti

La squadra di Walter Mazzarri ha due risultati a disposizione (e può persino perdere con un gol di scarto ... nel 2019-20 col subentrato Gattuso e l'uscita contro il Barça ed infine nella scorsa ...

Il Nizza si riprende il secondo posto. Poker del Marsiglia

erzo successo di fila per Gattuso, che supera 2-4 il Lorient. Farioli batte 2-1 il Reims, il Lione vince con la tripletta di Lacazette ...