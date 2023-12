Gasolio a prezzi bassi evadendo l’Iva | sequestro da 7 | 5 milioni

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBeni per 7,5di euro sono stati sequestrati dalla finanzieri del primo nucleo operativo metropolitano di Napoli nelle province di Napoli, Roma, Catania e Siracusa nell’ambito di una indagine che vede coinvolta una società di capitali maltese e il suo amministratore, ritenuti al centro di una frode nella commercializzazione di carburanti. La somma sequestrata corrisponde all’evasione delle imposte sui redditi e deldovute dalla società risultata fittiziamente residente all’estero. Finora le fiamme gialle hanno messo i sigilli a un immobile che si trova a Siracusa (del valore stimato di 70mila euro), a tre autovetture di lusso (una Volkswagen e due Porsche), a partecipazioni sociali del valore di 51mila euro e a disponibilità finanziarie per 60mila euro, per un valore complessivo di circa 260mila euro. Secondo ...