Fuori tempo massimo Cop28 | Guterres lancia l' allarme

(Di lunedì 11 dicembre 2023) A poche ore dal termine del vertice, a Dubai, un accordo sul clima è ancora possibile. Lo ha detto il segretario esecutivo della Convezione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Simon Stiell, che aggiunge: "Non c'è un minuto da perdere". Un accordo fra le 197 Parti più l'Unione europea può significare "economie più forti, più lavoro, più salute, meno inquinamento", sottolinea Stiell. E il segretario dell'Onul'. "Sui cambiamenti climatici siamostrada e quasi", ammonisce Antonio. Pressing globale su Russia e Iran per l'uscita dai combustibili fossili.

