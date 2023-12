Fuori lo Stato dall’educazione sessuale

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 11 dicembre 2023) In merito al pasticciaccio brutto del progetto “Educazione alle relazioni”, la cui definizione fa letteralmente accapponare la pelle – sebbene subito dopo ci si ricorda che viviamo nel Paese di Pulcinella per antonomasia -, io credo che occorrerebbe in primis analizzare la questione dal punto di vista del consenso. Consenso che, occorre sempre ricordare a chi inclina verso una visone delle cose eccessivamente idealizzata, rappresenta la principale ragione sociale, se non l’unica, di politici e addentellati vari. Come purtroppo abbiamo potuto sperimentare sulla nostra pelle durante la pandemia, da molto tempo la nostra democrazia, in modo assai più marcato che altrove, è caratterizzata da una sorta di deriva interventista, la quale è alimentata da un crescente numero di presunte emergenze – in questo caso quella legata alla violenza di genere che degenera nel sangue – e che spinge ...