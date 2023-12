Frode sui carburanti da 7 milioni di euro | Napoli | scoperta sconcertante

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Un sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 7,5diè stato eseguito dai finanzieri del comando provinciale dinei confronti di una società di capitali maltese e del suo amministratore pernella commercializzazione di. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale died eseguito dai finanzieri del 1° Nucleo operativo metropolitano dinelle province di, Roma, Catania e Siracusa, ha permesso di sottoporre a sequestro un immobile a Siracusa del valore stimato in 70mila, 3 auto di lusso, partecipazioni sociali per 51milae disponibilità finanziarie per 60mila, per un valore complessivo di 260mila. I ...