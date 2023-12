Freuler | Sartori e tanto entusiasmo | gli ex Atalanta fanno sognare la Champions al Bologna

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) È senza ombra di dubbio la grande sorpresa della stagione in Serie A finora: ilsta facendo impazzire gli avversari ei suoi tifosi grazie alla momentanea zonaLeague conquistata dopo la 15ª giornata. Un mix vincente di giocatori giovani, esperti e acquisti mirati, che ha un retrogusto anche nerazzurro: tra i protagonisti assoluti della cavalcata ci sono infatti anche Remoe Giovanni, due personaggi che hanno segnato la storia recente dell’, il primo in campo e il secondo dietro la scrivania. La formazione emiliana è nel periodo di massimo splendore della gestione Saputo, avendo come comandante dell’equipaggio in panchina uno degli allenatori più emergenti del panorama: Thiago Motta. L’ex centrocampista vincitore del triplete con ...