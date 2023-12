Francesca Michielin | ritorno all’indie-pop nel singolo Solite chiacchiere

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 11 dicembre 2023)è il nuovodi, per lei unpop e due producer di spicco che hanno collaborato alla realizzazione del pezzo Si è conclusa da pochi giorni la diciassettesima stagione di X Factor che ha vistonelle vesti di conduttrice per il secondo anno consecutivo, ma per la cantautrice è già tempo di nuova musica:è il nuovofuori venerdì 15 dicembre su tutte le piattaforme digitali e in radio per Columbia Records/Sony Music Italy, già disponibile in pre-save e pre-add. Due produttori di spicco del panorama indipendente Nato dalla collaborazione con il polistrumentista, autore e produttore ...