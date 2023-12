Francesca Albanese | “Accusare di antisemitismo chi chiede pace e giustizia è tradire la lezione che avremmo dovuto trarre dall’Olocausto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) “Oggi più che mai abbiamo bisogno dei costruttori di. Las’è persa perché si è perso il senso della, che non è soltanto il cessate il fuoco o il deporre le armi. Laè riuscire a immaginare una comunità che cammina assieme senza differenza di razza, di genere, di religione o di etnia. E questanon c’è mai stata in Palestina, nella Palestina storica in cui 75 anni fa fu creato lo Stato d’Israele”. Così esordisce nel suo intervento, relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati, nell’incontro pubblico tenutosi alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli di Assisi, prima della marcia dellaorganizzata in occasione del 75esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. “La ...