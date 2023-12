Foza Italia | nuove nomine a Colle Sannita | designati commissario e vice del partito

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’onorevole Francesco Maria Rubano, nella qualità diprovinciale di Forza, ha provveduto a nominare aqualedelAntonio Galasso e come suol’imprenditore Giuseppe Zeolla. “Siamo impegnati a riorganizzare ilazzurro sul territorio anche in vista delle elezioni comunali – ha affermato il neoGalasso, sin dal 1994 impegnato politicamente nelle file di Forza– La prossima primavera apresenteremo una lista diche dovrà sostenere un candidato sindaco che sappia rappresentare al meglio le istanze del territorio. Ma sin da subito siamo già ...

