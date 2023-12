Formia Servizio raccolta rifiuti | le modifiche previste al calendario in occasione delle festività natalizie

Leggi su temporeale.info

(Di lunedì 11 dicembre 2023)– La FuturoZero rende noto che, in, a causa della chiusura degli impianti, sarà modificato ilsettimanale disecondo il prospetto di seguito indicato nella specifica locandina. Per garantire il funzionamentoattività da parte degli operatori della Frz, ilprevisto per le giornate di L'articolo Temporeale Quotidiano.