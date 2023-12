Formazioni ufficiali Cagliari-Sassuolo | le scelte dei due tecnici

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 dicembre 2023), ledei dueper il match di Serie A in programma alle ore 20.45 Comunicate ledi, match di Serie A in programma alle 18.30.(4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Sulemana; Viola, Oristanio; Lapadula. All. Ranieri.(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Racic, M.Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.