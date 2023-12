Flaconedivetro | in anteprima il video di ‘Marì’

Leggi su funweek

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Venerdi 8 dicembre è uscito Marì, il nuovo singolo di. «Marì è un brano che ho scritto pensando agli amori giovanili di mia sorella (Maria). – dice– Il suo essere completamente in balia di un moto perpetuo che ti fa oscillare tra il dolore e la vitalità più pura e il fatto di essere completamente assuefatti a questo ciclo infinito mi ha fatto ricordare come ci si sente quando si è innamorati. Non c’è una via di uscita, solo un moto costante che ci trascina da dentro». «Anche se può far male ci si sente vivi come non mai. – continua l’artista – Marì racconta di questo, della disperazione che si prova in quei momenti. La musica, al contrario, vuole comunicare la forza della spinta, la bellezza dell’essere trasportati in questo ballo. Marì in questo senso vuole quasi essere un pezzo pop dance, un brano che nonostante ...