Fine del mercato tutelato | come cambia la bolletta luce e gas dal 2024 e come trovare l’offerta giusta

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Con il via libera del Consiglio dei ministri dello scorso 5 dicembre, è arrivata la tanto contestata conferma delladel. Una misura presa in accordo con l’Unione Europea, che ha incluso la liberalizzazione deldell’energia tra le condizioni indispensabili per l’erogazione della terza rata del Pnrr. Da gennaio, dunque, inizierà la transizione verso illibero sia per il gas che per l’energia elettrica. Ma non per tutti: il governo ha deciso infatti di escludere i cosiddetti «vulnerabili». Una categoria in cui rientrano circa quattro milioni e mezzo di famiglie, che continueranno a usufruire di forniture di energia a prezzi calmierati. Ecco una breve guida su tutto ciò che c’è da sapere sulladel...