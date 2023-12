(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il brasiliano, fresco di addio al calcio, ha svelato un episodio relativo ad uno dei primi derby di Madrid giocati in carriera

Altre News in Rete:

Filipe Luis e il retroscena su Di Maria: 'Me ne pento ancora oggi'

Pochi giorni dopo aver annunciato l'addio al calcio e la volontà di iniziare la carriera da allenatore,ha raccontato un retroscena relativo a un episodio del proprio lungo percorso da calciatore. L'ex esterno di Atletico Madrid e Chelsea, intervistato dal podcast brasiliano Charla, è ...

Filipe Luis e il retroscena su Di Maria: “Me ne pento ancora oggi” ItaSportPress

Filipe Luis si ritira a 38 anni GianlucaDiMarzio.com

Filipe Luis e il retroscena su Di Maria: “Me ne pento ancora oggi”

Il brasiliano, fresco di addio al calcio, ha svelato un episodio relativo ad uno dei primi derby di Madrid giocati in carriera ...

Técnico do River Plate revela saída de De La Cruz e anima torcida do Flamengo

O técnico do River Plate deixou a torcida do Flamengo animada. Martín Demichelis afirmou em entrevista coletiva que o lateral-esquerdo Nicolás De La Cruz está de saída do clube argentino. O jogador ...