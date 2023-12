Ferrovie sud est | dipendenti in malattia | i treni soppressi oggi sono più di sessanta Assessore regionale | attivati controlli Elenco cancellazioni aggiornato

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: “In Assessorato abbiamo appreso con sgomento di un numero elevatissimo didiSud Est in. Questa condizione eccezionale ha determinato laone improvvisa di numerosi, creando disagi all’utenza. Con gli uffici regionali ci siamo immediatamente confrontati con la società che ci ha assicurato l’impegno a gestire l’emergenza con tutti gli strumenti operativi disponibili per minimizzare l’impatto sugli utenti. E di contro abbiamo attivato i responsabili della Sezione TPL, affinché vengano avviati i dovutirelativi al rispetto di quanto previsto dal contratto di servizio, ricordando che si tratta di un servizio pubblico che non può essere interrotto, pena la somministrazione di ...

Altre News in Rete:

Mattinata tra i disagi per i pendolari delle Ferrovie Sud - Est: cancellati numerosi treni nel Barese

Giornata piena di disagi per i pendolari delledelEst, tra Bari e provincia (e più in generale anche in altre zone della Puglia) a causa di numerose soppressioni e variazioni delle corse dei treni. Una situazione, che sarebbe dovuta, ...

Treni Ferrovie Sud Est soppressi e disagi per i pendolari, la Regione: "Pronti ad avviare controlli sul rispetto del contratto di servizio" BariToday

Ferrovie sud est: picco di ammalati, oggi cancellati trenta treni Noi Notizie

Treni Ferrovie Sud Est soppressi e disagi per i pendolari, la Regione: "Pronti ad avviare controlli sul rispetto del contratto di servizio"

In una nota l'assessora regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia, interviene in merito alla situazione verificatisi oggi a causa dell'assenza di numerosi dipendenti Fse in malattia: "Ci siamo subito ...

Ferrovie, Pd: "Spariti i soldi per l'alta velocità in Calabria"

"Non hanno intenzione di realizzare l'alta velocità in Calabria perché i soldi sono spariti". E' l'allarme lanciato dal Partito democratico calabrese che ...