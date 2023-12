Ferencvaros-Fiorentina | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Gara valida per la sesta giornata del gruppo F di Conference League 2023/2024. In palio c’è il primo posto per evitare la mannaia dei playoff.si giocherà giovedì 14 dicembre 2023 alle ore 18.45: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola guidano il girone con 11 punti, ed hanno due lunghezze di vantaggio sugli ungheresi. Alla squadra di Italiano basterà non perdere per assicurarsi il primato evitando così gli spareggi accedendo direttamente al turno successivo. In campionato, laè reduce dal pareggio in trasferta ottenuto sul campo della Roma Gli ungheresi sono obbligati a vincere per conquistare il primo posto. In caso contrario, dovranno forzatamente disputare i playoff. in campionato la squadra di Stankovic è seconda con quattro lunghezze ...