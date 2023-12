Femministe fanno a pezzi la panchina rossa della Sapienza | Indifferenziata

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Lacontro la violenza sulle donne, appena inaugurata all'Università Ladi Roma e donata dall'As Roma, è stata già danneggiata. A un'ora di distanza dal taglio del nastro, un gruppo di circa 50 persone appartenenti al collettivo Zaum(Zone Autonome Università e Metropoli) ha protestato contro l'evento "Amami e basta", organizzato all'ateneo. Alcuni manifestanti hanno preso a calci e danneggiato laallestita in piazzaleMinerva. Gli agentiDigos hanno identificato i responsabili, grazie anche ai video di rivendicazione pubblicati sui social, che saranno denunciati. "Pretendiamo ascolto, non panchine. Noi ci vogliamo vive": questo il grido delle. Il rettore Polimeni ha assicurato: ...

