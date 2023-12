Femminicidi | una nuova ricerca prova a individuare i campanelli d' allarme

Leggi su agi

(Di lunedì 11 dicembre 2023) AGI - Sempre più, nel mondo, gli episodi di violenza portano la firma del partner. L'aggressività, nelle sue varie forme, comporta gravi conseguenze sia sulla salute fisica che psicologica di chi la subisce. Nonostante l'evidente necessità, sinora mancavano ricerche che indicassero i segnali predittivi di abuso e fornissero gli strumenti per riconoscerli prima del loro verificarsi. Ora, una, pubblicata su Social Psychological and Personality Science, ha delineato i tratti distintivi che precedono atti di violenza da parte del partner. "Sebbene siano necessarie ricerche future per comprendere appieno le associazioni tradie abuso, questi segnali potrebbero essere impiegati come supporto per ridurre il rischio di incorrere in rapporti abusivi e guidare gli individui a distinguere le ...