Altre News in Rete:

Federica Pellegrini: "Mia figlia spero non nasca con i botti"

Leggi Anchee Matteo Giunta: la nostra bimba arriva a Natale Fotogallery -'molto incinta' nelle immagini social Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Emily Ratajkowski e Tina ...

Federica Pellegrini: "Mia figlia spero non nasca con i botti" TGCOM

Federica Pellegrini, la figlia quando nasce e il nome Corriere della Sera

Federica Pellegrini e le feste in gravidanza: "Acidità, reflusso e peso che aumenta"

Federica Pellegrini, che dovrebbe partorire tra Natale e Capodanno, ha condiviso su Instagram un simpatico video: “Diamo il via alle feste”.

Federica Pellegrini, la figlia quando nasce e il nome

La campionessa sta per dare alla luce la sua prima figlia: dal parto in acqua («Lo spero, mi riconosco in questo elemento») all’agitazione che per Federica diventa «l’incoscienza del primo figlio» ...