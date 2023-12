Farmaci | Ue approva dostarlimab in prima linea con chemio per il cancro all’endometrio

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) – Nel trattamento di pazienti adulte con carcinoma endometrialerio avanzato o ricorrente con una condizione genetica nota come deficit di riparazione del mismatch (dMMR)/MSI-H, alto livello di instabilità dei microsatelliti) e candidate alla terapia sistemica, la Commissione europea (Ce) ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio perin combinazione conterapia a base di carboplatino-paclitaxel. Lo annuncia la farmaceutica Gsk, in una nota diffusa oggi, che contestualmente informa della conversione in pienazione, da parte della Ce, anche della precedentezione condizionata perin monoterapia in secondaper le stesse indicazioni. Con gli attuali standard di cura, “in genere,le persone che ...