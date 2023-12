Famiglia intossicata dal monossido di carbonio

Leggi su lortica

(Di lunedì 11 dicembre 2023) I mezzi dell’emergenza della ASL Toscana sud est sono intervenuti ieri sera alle ore 22:04 a Ventena nel comune di Montevarchi chiamati per intossicazione dadidi unacomposta da tre persone due adulti (donna di 50 e uomo di 55 anni) ed un minore. Sul posto è intervenuta l’Automedica del Valdarno ed i VVF per opportune verifiche. Le tre persone intossicate sono state trasportate all’ospedale della Gruccia per la diagnosi, da due ambulanze della Misericordia di Loro Ciuffena e Terranuova Bracciolini, successivamente trasferiti in codice 2 con l’ambulanza della Croce Bianca alla camera iperbarica dell’ospedale di Careggi a Firenze. L'articolo proviene da AREZZO NEWS - L'Ortica notizie pungenti.