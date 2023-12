(Di lunedì 11 dicembre 2023) Frank denon è più l'allenatore dell'Al-Jazira. Il clubha deciso di esonerare il tecnico olandese ex Ajax...

News su Ex Inter: de Boer esonerato in Arabia Saudita

Dybala crea, Kristensen è decisivo: la Roma batte il Sassuolo 1 - 2. Mourinho quarto

Giallorossi quarti in attesa di Napoli -. Getty Images Matheus Henrique porta avanti il ... A disposizione : Svilar,, Kristensen, Celik, Zalewski, El Shaarawy, Pellegrini, Aouar, Renato ...

R. De Boer: “Klaassen all’Inter Fantastico per lui, ma non c’è nessuna logica” fcinter1908

Felipe Melo: "De Boer ha fatto tante cagate all'Inter. Dumfries fortissimo, Barella mi fa impazzire" Fcinternews.it

Football Manager 2024: i migliori collaboratori, allenatori dei portieri e preparatori atletici

Per avere successo in Football Manager 2024 serve uno staff in gamba. Ecco i migliori collaboratori tecnici, allenatori dei portieri e preparatori atletici.

Sassuolo-Roma 1-2: il tabellino della gara

Ecco di seguito il tabellino della gara: Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ruan, Erlic, Viña (44' st Pedersen); Boloca, Matheus Henrique;.