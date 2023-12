Ex Ilva | sindacati | “Governo decida | non staremo fermi”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Nell’incontro in programma a Palazzo Chigi il 20 dicembre con Fim, Fiom e Uilm ildeve decidere il futuro dell’exdi Taranto. In caso contrario inon staranno con le mani in mano. È l’ultimo appello all’esecutivo lanciato dai segretari generali delle tre organizzazioni (Roberto Benaglia, Michele De Palma e Rocco Palombella) nel corso di una conferenza stampa davanti alla Galleria Sordi. Due giorni dopo l’incontro del 20 è in programma l’assemblea dei soci di Acciaierie d’Italia (Adi). La Fiom-Cgil chiede “risposte definitive” sull’exdi Taranto: “Ilprenda in mano la gestione” “Il 20 dicembre o c’è una risposta che dà garanzie rispetto alla salita del socio pubblico dentro Acciaierie d’Italia e quindi prende in mano illa gestione ...