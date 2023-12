Ex Embraco | a febbraio finisce anche la disoccupazione L’operaio | “Ci hanno scippato il lavoro Ho inviato 562 curriculum | nessuno mi assume”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Marco (nome di fantasia) ha 55 anni e si aggira tra gli stand della fiera deldi Torino con ilin mano. È un operaio, un carrellista con trent’anni di esperienza. Ma da quando nel 2018 la fabbrica dove lavorava, la ex, ha chiuso è ancora a spasso. “Ho spedito 562e ho fatto oltre 150 colloqui, ma ogni volta è la stessa storia – raccontaal fattoquotidiano.it – mi dicono sempre che ho 55 anni e dunque…”. Al massimo qualche lavoretto di qualche mese tramite le agenzie interinali. E così in questi cinque anni ha provato a sopravvivere prima con la cassa integrazione e poi con la. Settecento euro al mese. Ma afiniràquella, e oltre quella c’è il vuoto. “Eppure non ho perso il ...