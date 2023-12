Eventi molto intensi | arriva il flusso atlantico | dove peggiora il tempo

Leggi su iltempo

(Di lunedì 11 dicembre 2023) "Alcune zone nuvolose sull'Italia ma al momento di piogge". Il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona lunedì 11 dicembre fornisce le previsioni meteo per i prossimi giorni. Le precipitazioni interessano soprattutto nord e centro-ovest, mentre nuvole più minacciose incombono sulla Francia e sul vicino l'. La loro strada, almeno in teoria, "passa" per l'Italia. La previsione per la giornata di oggi riporta a sud "più schiarite che nuvole e qualche debolissima pioggia sulle regioni", spiega l'esperto. "Sono giornate grigie in cui la quantità eventuale di precipitazione è veramente minima", afferma Sottocorona. Parliamo di pioviggini al nord e precipitazioni solo sulle zone alpine, anche se al di là del confine ci sarà forte male qualcosa potrebbere anche da noi in termini di neve e piogge. Martedì 12 dicembre ...